Чи змінився з 1 січня розмір пенсійного збору при реєстрації авто в Україні: відповідь МВС

У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України розповіли, чи змінився з 1 січня 2025 року розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування - під час першої державної реєстрації легкових машин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.
При першій реєстрації в Україні транспортного засобу - незалежно від того, нова машина або вживана - громадянам потрібно сплатити визначену вартість збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
В цілому розрахунок зазначеного податку залежить:
"З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для громадян залишається на рівні 2024 року - у розмірі 3028 гривень", - нагадали у МВС.
Це означає, що розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових авто лишається незмінним.
Виходячи з цього, у 2025 році розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкових авто залишається на рівні:
У МВС пояснили також, що об'єкт оподаткування - це вартість легкового автомобіля, яка зазначена:
Отже, у 2025 році розмір пенсійного збору при першій реєстрації машини в Україні (залежно від вартості авто без урахування податку на додану вартість) становить:
Сума сплати пенсійного страхування при першій реєстрації (інфографіка: facebook.com/@hsc.gov.ua)
"Звертаємо увагу, що при першій реєстрації від сплати обов'язкового державного пенсійного страхування звільняються легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами", - підсумували у сервісному центрі МВС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зареєструвати нову машину в Україні - яким є алгоритм дій автовласників.
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