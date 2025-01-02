Изменился ли с 1 января размер пенсионного сбора при регистрации авто в Украине: ответ МВД

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины рассказали, изменился ли с 1 января 2025 года размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование - при первой государственной регистрации легковых машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
При первой регистрации в Украине транспортного средства - независимо от того, новая машина или подержанная - гражданам нужно уплатить определенную стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.
В целом расчет указанного налога зависит:
"С 1 января 2025 года прожиточный минимум для граждан остается на уровне 2024 года - в размере 3028 гривен", - напомнили в МВД.
Это означает, что размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых авто остается неизменным.
Исходя из этого, в 2025 году размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых авто остается на уровне:
В МВД объяснили также, что объект налогообложения - это стоимость легкового автомобиля, которая указана:
Таким образом, в 2025 году размер пенсионного сбора при первой регистрации машины в Украине (в зависимости от стоимости авто без учета налога на добавленную стоимость) составляет:
Сумма уплаты пенсионного страхования при первой регистрации (инфографика: facebook.com/@hsc.gov.ua)
"Обращаем внимание, что при первой регистрации от уплаты обязательного государственного пенсионного страхования освобождаются легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями", - подытожили в сервисном центре МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, как зарегистрировать новую машину в Украине - каков алгоритм действий автовладельцев.
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