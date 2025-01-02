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Чи змінився з 1 січня розмір пенсійного збору при реєстрації авто в Україні: відповідь МВС

Четвер 02 січня 2025 11:32
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Чи змінився з 1 січня розмір пенсійного збору при реєстрації авто в Україні: відповідь МВС Сісти за кермо нового автомобіля - мрія для багатьох водіїв (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України розповіли, чи змінився з 1 січня 2025 року розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування - під час першої державної реєстрації легкових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.

Пенсійний збір при першій реєстрації авто в Україні

При першій реєстрації в Україні транспортного засобу - незалежно від того, нова машина або вживана - громадянам потрібно сплатити визначену вартість збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

В цілому розрахунок зазначеного податку залежить:

  • від розміру прожиткового мінімуму
  • від вартості легкового автомобіля (без урахування податку на додану вартість)

"З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для громадян залишається на рівні 2024 року - у розмірі 3028 гривень", - нагадали у МВС.

Це означає, що розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових авто лишається незмінним.

Виходячи з цього, у 2025 році розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкових авто залишається на рівні:

  • 3% - якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (встановленого законом на 1 січня звітного року)
  • 4% - якщо об'єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (встановленого законом на 1 січня звітного року)
  • 5% - якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (встановленого законом на 1 січня звітного року)

У МВС пояснили також, що об'єкт оподаткування - це вартість легкового автомобіля, яка зазначена:

  • у договорі купівлі-продажу
  • у договорі міни
  • у вантажно-митній декларації
  • в актах експертної оцінки вартості
  • в інших документах (що підтверджують цю вартість)

Отже, у 2025 році розмір пенсійного збору при першій реєстрації машини в Україні (залежно від вартості авто без урахування податку на додану вартість) становить:

  • 3% - якщо вартість не перевищує або дорівнює 499 620 гривням
  • 4% - якщо вартість більш ніж 499 620 гривень, але не перевищує (або дорівнює) 878 120 гривням
  • 5% - якщо вартість більше ніж 878 120 гривень

Чи змінився з 1 січня розмір пенсійного збору при реєстрації авто в Україні: відповідь МВС

Сума сплати пенсійного страхування при першій реєстрації (інфографіка: facebook.com/@hsc.gov.ua)

"Звертаємо увагу, що при першій реєстрації від сплати обов'язкового державного пенсійного страхування звільняються легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами", - підсумували у сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зареєструвати нову машину в Україні - яким є алгоритм дій автовласників.

Читайте також про нові правила для "автоцивілки" та "зеленої карти" з 1 січня 2025 року.

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