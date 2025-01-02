ua en ru
Чт, 02 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Изменился ли с 1 января размер пенсионного сбора при регистрации авто в Украине: ответ МВД

Четверг 02 января 2025 11:32
UA EN RU
Изменился ли с 1 января размер пенсионного сбора при регистрации авто в Украине: ответ МВД Сесть за руль нового автомобиля - мечта для многих водителей (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины рассказали, изменился ли с 1 января 2025 года размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование - при первой государственной регистрации легковых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

Пенсионный сбор при первой регистрации авто в Украине

При первой регистрации в Украине транспортного средства - независимо от того, новая машина или подержанная - гражданам нужно уплатить определенную стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

В целом расчет указанного налога зависит:

  • от размера прожиточного минимума
  • от стоимости легкового автомобиля (без учета налога на добавленную стоимость)

"С 1 января 2025 года прожиточный минимум для граждан остается на уровне 2024 года - в размере 3028 гривен", - напомнили в МВД.

Это означает, что размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых авто остается неизменным.

Исходя из этого, в 2025 году размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых авто остается на уровне:

  • 3% - если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (установленного законом на 1 января отчетного года)
  • 4% - если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (установленного законом на 1 января отчетного года)
  • 5% - если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (установленного законом на 1 января отчетного года)

В МВД объяснили также, что объект налогообложения - это стоимость легкового автомобиля, которая указана:

  • в договоре купли-продажи
  • в договоре мены
  • в погрузочно-таможенной декларации
  • в актах экспертной оценки стоимости
  • в других документах (подтверждающих эту стоимость)

Таким образом, в 2025 году размер пенсионного сбора при первой регистрации машины в Украине (в зависимости от стоимости авто без учета налога на добавленную стоимость) составляет:

  • 3% - если стоимость не превышает или равна 499 620 гривнам
  • 4% - если стоимость более 499 620 гривен, но не превышает (или равна) 878 120 гривнам
  • 5% - если стоимость больше чем 878 120 гривен

Изменился ли с 1 января размер пенсионного сбора при регистрации авто в Украине: ответ МВД

Сумма уплаты пенсионного страхования при первой регистрации (инфографика: facebook.com/@hsc.gov.ua)

"Обращаем внимание, что при первой регистрации от уплаты обязательного государственного пенсионного страхования освобождаются легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями", - подытожили в сервисном центре МВД.

Напомним, ранее мы рассказывали, как зарегистрировать новую машину в Украине - каков алгоритм действий автовладельцев.

Читайте также о новых правилах для "автогражданки" и "зеленой карты" с 1 января 2025 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Автомобильное движение Автомобильный рынок Советы водителям
NEWS
Балаклею и Изюм готовят к круговой обороне, - глава Харьковской ОВА
Балаклею и Изюм готовят к круговой обороне, - глава Харьковской ОВА
DAILY
Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное