Чи змінив Трамп ставлення до Путіна після ударів РФ по Україні: відповідь ОП
Президент США Дональд Трамп не змінив ставлення до диктатора Володимира Путіна після масованих ударів РФ по Україні. Для США потрібні інші аргументи.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Давайте тут будемо відвертими. Ні, не впливає (масовані удари РФ по Україні на позицію Трампа, - ред.). Тут треба інші аргументи. Аргументи, які стосуються особистої репутації", - вважає Подоляк.
За його словами, з США потрібно використовувати інструменти, які б показали, що РФ намагається принизити Вашингтон, руйнує його зв'язку з Європою, чим послаблює безпеку.
Крім того, на думку радника керівника ОП, Трампу потрібно показати, що Росія провокує конфлікти у світі - в Індо-Тихоокеанському регіоні, Африці тощо
"Зараз вони переформатовують, до речі, "Вагнер" в африканський корпус. Активно хочуть впливати на низку країн в Африці, Латинській Америці і так далі. От ці прагматичні інструменти, а це все буде відображатися на дохідностях США, це буде відображатися на боргових зобов'язаннях Сполучених Штатів, на формуванні держборгу так званого і так далі. Оце буде працювати", - заявив він.
Подоляк також додав, що емоційна складова війни відійшла на другий план, її стало менше і у глобальних медіа. Він пояснив, що є інші теми, які активно висвітлюються, до прикладу, мігрантський конфлікт в Каліфорнії.
"Тому треба раціонально підходити. Для Трампа - одні аргументи, для тих, хто зацікавлений в гуманітарній складовій, - інші. Але треба оцінювати правильно, з ким і про що ти говориш, і отримувати позитивні результати від цієї розмови", - сказав він.
Масовані удари РФ
Нагадаємо, що з початку червня Росія завдала низки масованих ударів по Україні. Під атакою були Київ, Харків, Одеська область, центральні регіони та деякі західні області.
Так, в 10 червня росіяни масовано вдарили по Києву. У семи районах столиці зафіксували наслідки атаки, виникли пожежі, зафіксовані руйнування, постраждали люди. Більше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
Також цієї ночі окупанти атакували Харків. Під обстрілом були два райони. Внаслідок атаки троє осіб загинули, 60 людей постраждали, серед них - дев'ять дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.