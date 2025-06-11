Чи змінив Трамп ставлення до Путіна після ударів РФ по Україні: відповідь ОП

Президент США Дональд Трамп не змінив ставлення до диктатора Володимира Путіна після масованих ударів РФ по Україні. Для США потрібні інші аргументи.

"Давайте тут будемо відвертими. Ні, не впливає (масовані удари РФ по Україні на позицію Трампа, - ред.). Тут треба інші аргументи. Аргументи, які стосуються особистої репутації", - вважає Подоляк.

За його словами, з США потрібно використовувати інструменти, які б показали, що РФ намагається принизити Вашингтон, руйнує його зв'язку з Європою, чим послаблює безпеку.

Крім того, на думку радника керівника ОП, Трампу потрібно показати, що Росія провокує конфлікти у світі - в Індо-Тихоокеанському регіоні, Африці тощо

"Зараз вони переформатовують, до речі, "Вагнер" в африканський корпус. Активно хочуть впливати на низку країн в Африці, Латинській Америці і так далі. От ці прагматичні інструменти, а це все буде відображатися на дохідностях США, це буде відображатися на боргових зобов'язаннях Сполучених Штатів, на формуванні держборгу так званого і так далі. Оце буде працювати", - заявив він.



Подоляк також додав, що емоційна складова війни відійшла на другий план, її стало менше і у глобальних медіа. Він пояснив, що є інші теми, які активно висвітлюються, до прикладу, мігрантський конфлікт в Каліфорнії.

"Тому треба раціонально підходити. Для Трампа - одні аргументи, для тих, хто зацікавлений в гуманітарній складовій, - інші. Але треба оцінювати правильно, з ким і про що ти говориш, і отримувати позитивні результати від цієї розмови", - сказав він.