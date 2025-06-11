Изменил ли Трамп отношение к Путину после ударов РФ по Украине: ответ ОП
Президент США Дональд Трамп не изменил отношение к диктатору Владимиру Путину после массированных ударов РФ по Украине. Для США нужны другие аргументы.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Давайте здесь будем откровенными. Нет, не влияет (массированные удары РФ по Украине на позицию Трампа, - ред.). Здесь надо другие аргументы. Аргументы, которые касаются личной репутации", - считает Подоляк.
По его словам, с США нужно использовать инструменты, которые бы показали, что РФ пытается унизить Вашингтон, разрушает его связи с Европой, чем ослабляет безопасность.
Кроме того, по мнению советника руководителя ОП, Трампу нужно показать, что Россия провоцирует конфликты в мире - в Индо-Тихоокеанском регионе, Африке и т.д.
"Сейчас они переформатируют, кстати, "Вагнер" в африканский корпус. Активно хотят влиять на ряд стран в Африке, Латинской Америке и так далее. Вот эти прагматические инструменты, а это все будет отображаться на доходностях США, это будет отображаться на долговых обязательствах Соединенных Штатов, на формировании госдолга так называемого и так далее. Это будет работать", - заявил он.
Подоляк также добавил, что эмоциональная составляющая войны отошла на второй план, ее стало меньше и в глобальных медиа. Он пояснил, что есть другие темы, которые активно освещаются, к примеру, мигрантский конфликт в Калифорнии.
"Поэтому надо рационально подходить. Для Трампа - одни аргументы, для тех, кто заинтересован в гуманитарной составляющей, - другие. Но надо оценивать правильно, с кем и о чем ты говоришь, и получать положительные результаты от этого разговора", - сказал он.
Массированные удары РФ
Напомним, что с начала июня Россия нанесла ряд массированных ударов по Украине. Под атакой были Киев, Харьков, Одесская область, центральные регионы и некоторые западные области.
Так, в 10 июня россияне массированно ударили по Киеву. В семи районах столицы зафиксировали последствия атаки, возникли пожары, зафиксированы разрушения, пострадали люди. Больше о последствиях обстрелов - в материале РБК-Украина.
Также этой ночью оккупанты атаковали Харьков. Под обстрелом были два района. В результате атаки три человека погибли, 60 человек пострадали, среди них - девять детей.
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