Чи зміниться ситуація на фронті через мобілізацію в РФ: відповідь Данілова

Проведення мобілізації в Росії не може змінити ситуацію, що спостерігається зараз на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю " Настоящее время ".

"На фронті ситуація не може змінитися. Справа в тому, що ми знаходимося у себе вдома, захищаємо свою країну. У нас черги у військкомати стоятимуть за півгодини після того, як ми оголосимо, що нам потрібні додаткові військові для захисту країни", - заявив Данілов, відповідаючи на питання про мобілізацію до РФ.

Також він зазначив, що зараз кількість росіян, які потраплятимуть у полон, лише збільшуватиметься.