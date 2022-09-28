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Изменится ли ситуация на фронте из-за мобилизации в РФ: ответ Данилова

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Проведение мобилизации в России не может изменить ситуацию, которая наблюдается сейчас на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью "Настоящее время".

"На фронте ситуация не может измениться. Дело в том, что мы находимся у себя дома, защищаем свою страну. У нас очереди в военкоматы будут стоять через полчаса после того, как мы объявим, что нам нужны дополнительные военные для защиты страны", - заявил Данилов, отвечая на вопрос о мобилизации в РФ.

Также он отметил, что сейчас количество россиян, которые будут попадать в плен, будет только увеличиваться.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

При этом уже вчера, 27 сентября, стало известно, что украинские военные начали брать в плен первых мобилизованных россиян.

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