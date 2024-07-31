Чи зміниться динаміка на фронті найближчими місяцями: думка експерта

Наразі не очікується, що Сили оборони України на тому чи іншому відрізку фронту почнуть широкомасштабно наступати.

"До кінця літньої кампанії, а це десь приблизно кінець вересня - жовтень, динаміка на фронті не зміниться. З великою імовірністю ми будемо знаходитися в такій глухій обороні. Десь будемо втрачати території, а десь відвойовувати, але якогось такого великого руху, що там провалиться фронт і ми підемо в наступ я не очікую", - каже експерт Павло Нарожний.

Що стосується РФ, то як пояснює Нарожний, для великого просування у окупантів немає ресурсів, оскільки для цього треба угрупування з сотень тисяч підготовлених людей, які знаходяться на одній ділянці фронту, наприклад на 20-30 км шириною. Але, якби таке угрупування і утворилося, то Україна завдала б по ньому ударів ракетами ATACMS, вважає співрозмовник.

"Наприклад, декілька днів тому, з повідомлень з російських пабліків, їм "прилетіло" під час шикування 27 липня. За їх інформацією, там десь 20 загиблих (і понад 70 поранених - ред.). Тобто навіть коли сотня російських піхотинців збираються в одній точці - це вже поле для завдання ракетного удару. Тож якщо ворог десь скупчиться десятками тисяч людей в одній точці, то туди точно буде завданий удар. Тому просування, яке може бути в окупантів, це десятки, може, сотні метрів на тиждень", - припускає експерт.