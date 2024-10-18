Чи змінить залучення армії КНДР ситуацію на фронті: оцінка розвідки Естонії

Росія має проблеми у війні проти України. Однак солдати КНДР не змінять ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що участь північнокорейських солдатів у війні РФ проти України не змінить ситуацію на фронті.

Він зауважив, що відправлення Північною Кореєю солдатів до Росії для підтримки її агресії в Україні, на його думку, свідчить про проблеми Росії з підтриманням інтенсивності військової активності.

"У публічних повідомленнях йдеться про те, що чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 000 солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Є також повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 000 осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях", - сказав Ківісельг.

Водночас голова розвідки зазначив, що можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил - 3000 осіб або 10 000 осіб - не принесе якихось суттєвих змін на полі бою.

"Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях", - сказав полковник.