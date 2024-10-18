Чи змінить залучення армії КНДР ситуацію на фронті: оцінка розвідки Естонії
Росія має проблеми у війні проти України. Однак солдати КНДР не змінять ситуацію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що участь північнокорейських солдатів у війні РФ проти України не змінить ситуацію на фронті.
Він зауважив, що відправлення Північною Кореєю солдатів до Росії для підтримки її агресії в Україні, на його думку, свідчить про проблеми Росії з підтриманням інтенсивності військової активності.
"У публічних повідомленнях йдеться про те, що чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 000 солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Є також повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 000 осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях", - сказав Ківісельг.
Водночас голова розвідки зазначив, що можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил - 3000 осіб або 10 000 осіб - не принесе якихось суттєвих змін на полі бою.
"Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях", - сказав полковник.
Росія намагається залучити війська КНДР у війну
Нагадаємо, що, за даними західних ЗМІ, КНДР збиралась направити війська для участі у війні проти України. Ба більше, деякі північнокорейські офіцери вже знаходяться на окупованих територіях України, деякі з них навіть могли загинути.
За даними української розвідки, наразі у Росії проходять навчання близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї.
Своєю чергою український президент Володимир Зеленський заявив, що КНДР готує контингент на території Росії. За його словами, Північна Корея готова відправити в Україну не лише піхоту, але й інші роди військ.
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