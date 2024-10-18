Изменит ли привлечение армии КНДР ситуацию на фронте: оценка разведки Эстонии

У России проблемы в войне против Украины. Однако солдаты КНДР не изменят ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что участие северокорейских солдат в войне РФ против Украины не изменит ситуацию на фронте.

Он отметил, что отправка Северной Кореей солдат в Россию для поддержки ее агрессии в Украине, по его мнению, свидетельствует о проблемах России с поддержанием интенсивности военной активности.

"В публичных сообщениях говорится, что численность северокорейских подразделений может достигать 10 000 солдат и в настоящее время они находятся в Восточном военном округе Российской Федерации. Есть также сообщения о создании подразделения численностью около 3 000 человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северно, предположительно, в будущем будет действовать в Курской или Брянской областях", - сказал Кивисельг.

В то же время глава разведки отметил, что возможное отправление Северной Кореей на украинский фронт таких сил - 3000 человек или 10 000 человек - не принесет каких-либо существенных изменений на поле боя.

"Однако если это продолжится в течение более длительного периода времени, то это может сыграть существенную роль в будущих боях", - сказал полковник.