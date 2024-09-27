Чи змінить Трамп позицію щодо України після зустрічі з Зеленським: оцінка політолога

"Я б абсолютно не недооцінював здатність нашого президента взагалі переконувати будь-якого. І досвід 2,5 роки широкомасштабної війни якраз це показав. Що коли президент кудись їде, з кимось спілкується, і особливо, якщо в нього нормальні відносини налагоджуються з тією чи іншою людиною, то він, власне, може її переконати в тому, чого людина, наприклад, раніше не хотіла робити, або мала якусь іншу позицію. Я думаю саме з цим і пов'язана ця спроба й ініціативність з нашої сторони власне з Трампом зустрітися", - наголосив політолог.

Він також зауважив, що розмова телефоном - це одна історія, а от зустріч особиста, тим більше якщо буде якась частина там закрита - це трошки інша історія. Водночас він згадав, що вже був не сильно позитивний досвід від однієї розмови телефоном.

"Трамп, як кажуть, достатньо такого відверта людина в розмовах. І ця відвертість може зіграти нам на руку. Тому що явно ж у президента будуть якісь додаткові аргументи, які він може озвучити Трампу. Я тільки підкреслю - як кандидату на посаду президента. Зрозуміло, що Україна не буде казати, що "ми віримо у вас", "ми підтримуємо вас". Це неправильна позиція. Хто переможе, той переможе. Але якісь додаткові аргументи в особистій бесіді навести набагато легше, ніж це зробити через посередників або навіть через якусь телефонну розмову", - підкреслив Рейтерович.