Изменит ли Трамп позицию по отношению к Украине после встречи с Зеленским: оценка политолога

"Я бы совершенно не недооценивал способность нашего президента вообще убеждать любого. И опыт 2,5 года широкомасштабной войны как раз это показал. Что когда президент куда-то едет, с кем-то общается, и особенно, если у него нормальные отношения налаживаются с той или иной человеком, то он, собственно, может его убедить в том, чего человек, например, раньше не хотел делать или имел какую-то другую позицию. Я думаю именно с этим и связана эта попытка и инициативность с нашей стороны собственно с Трампом встретиться" , - подчеркнул политолог.

Он также отметил, что разговор по телефону – это одна история, а вот встреча личная, тем более если будет какая-то часть там закрыта – это немного другая история. В то же время он вспомнил, что уже был не сильно положительный опыт одного разговора по телефону.

"Трамп, как говорится, достаточно такого откровенного человека в разговорах. И эта откровенность может сыграть нам на руку. Потому что явно же у президента будут какие-то дополнительные аргументы, которые он может озвучить Трампу. Я только подчеркну - как кандидату на пост президента. Понятно , что Украина не будет говорить, что "мы верим в вас", "мы поддерживаем вас". Кто победит, тот победит. какой-то телефонный разговор", - подчеркнул Рейтерович.