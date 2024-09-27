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Трамп похвалив дії Зеленського під час спроби імпічменту

США, П'ятниця 27 вересня 2024 18:54
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Трамп похвалив дії Зеленського під час спроби імпічменту Фото: український президент Володимир Зеленський та кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що у нього "чудові відносини" з українським президентом Володимиром Зеленським. Він також похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби оголосити Трампу імпічмент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зустріч з пресою.

Під час зустрічі з пресою Трамп заявив, що "Україна проходить через пекло" і це "жахлива ситуація", а відразу після цього похвалив Зеленського за те, як той діяв під час спроби оголосити Трампу імпічмент за нібито тиск на Україну питанням військової допомоги невдовзі після того, як Зеленський став президентом.

"Він чітко сказав, що президент Трамп не зробив нічого неправильного. Він сказав це дуже чітко й однозначно. І ці "яструби" з імпічментом змушені були одразу відступитися. Він міг почати говорити, що чогось "не знає", "не впевнений". Але він був… як сталевий, він сказав: "Президент Трамп не скоїв нічого неправильного", - сказав Трамп.

Водночас лідер республіканців зауважив, що у нього із Зеленським "дуже гарні відносини" і одразу сказав те саме про відносини з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що бачить можливість швидко домовитися про припинення війни.

Нагадаємо, що сьогодні лідер республіканців вирішив зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Детальніше про це, та про те, як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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