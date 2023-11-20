Чи змінить Росія свою тактику в морі взимку: відповідь ВМС

"Враховуючи, що зими в нас теплі і більшість портів, де вони знаходяться, не замерзають, тому відповідно сказати, що якось суттєво зміниться їх поведінка, алгоритми, я наразі сказати не можу", - зазначив він.

Своєю чергою, Україна продовжує готуватись до зими.

"Ми вже одну таку зиму пройшли, сподіваємось, що цього року буде проходити легше, а наш ворог підготовлений гірше, ніж минулого разу. Ми готові краще", - констатував Плетенчук.

Ситуація у Чорному та Азовських морях

30 червня 2022 року російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону. У підсумку це дозволило ЗСУ повністю звільнити Одеську область від російських окупантів та звузити вплив РФ у Чорному морі, яке окупанти, зокрема, використовують для ударів по Україні.

Гірше справа в акваторії Азовського моря. У той же час в середині вересня Росія передислокувала три великі десантні кораблі в Азовське море, після того, як у порту Севастополя було вражено десантний корабель "Мінськ" і підводний човен.

Нагадаємо, що російський флот 19 листопада не вивів до Азовського та Чорного моря свої кораблі, у тому числі ракетоносії. Причиною цього став саме шторм.