Изменит ли Россия свою тактику в море зимой: ответ ВМС

"Учитывая, что зимы у нас теплые и большинство портов, где они находятся, не замерзают, поэтому соответственно сказать, что как-то существенно изменится их поведение, алгоритмы, я пока сказать не могу", - отметил он.

В свою очередь, Украина продолжает готовиться к зиме.

"Мы уже одну такую зиму прошли, надеемся, что в этом году будет проходить легче, а наш враг подготовлен хуже, чем в прошлый раз. Мы готовы лучше", - констатировал Плетенчук.

Ситуация в Черном и Азовских морях

30 июня 2022 года российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. В итоге это позволило ВСУ полностью освободить Одесскую область от российских оккупантов и сузить влияние РФ в Черном море, которое оккупанты, в частности, используют для ударов по Украине.

Хуже дело обстоит в акватории Азовского моря. В тоже время в середине сентября Россия передислоцировала три больших десантных корабля в Азовское море, после того, как в порту Севастополя был поражен десантный корабль "Минск" и подлодка.

Напомним, что российский флот 19 ноября не вывел в Азовское и Черное моря свои корабли, в том числе ракетоносители. Причиной этому стал именно шторм.