Чи змінилася ситуація на фронті після вибуху на Кримському мосту: відповідь Гуменюк

Вибух на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, значно погіршив стан російських військ на півдні України. Окупанти не отримують потрібного забезпечення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Дуже критичний у них (окупантів - ред.) стан зі спорядженням, з поставками, з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалось. Майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб у них щось функціонувало, тому що навіть пороми зупинили через вітер", - зазначила Гуменюк.
Спікер додала, що ці факти впливають на забезпечення окупантів на півдні України. Російські війська вже потерпають від нестачі обладнання, боєкомплектів та військової техніки.
Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух та виникла масштабна пожежа. Внаслідок цього було пошкоджена автомобільна частина мосту.
Російське керівництво звинуватило у цьому українську розвідку та відразу знайшло "поплічників", які нібито допомагали з підривом мосту.
Водночас українські військові офіційно не підтвердили інформацію про причетність до інциденту.
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