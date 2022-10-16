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Чи змінилася ситуація на фронті після вибуху на Кримському мосту: відповідь Гуменюк

Фото: вибух на Кримському мосту погіршив забезпечення окупантів (t.me/informnapalm)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, значно погіршив стан російських військ на півдні України. Окупанти не отримують потрібного забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Дуже критичний у них (окупантів - ред.) стан зі спорядженням, з поставками, з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалось. Майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб у них щось функціонувало, тому що навіть пороми зупинили через вітер", - зазначила Гуменюк.

Спікер додала, що ці факти впливають на забезпечення окупантів на півдні України. Російські війська вже потерпають від нестачі обладнання, боєкомплектів та військової техніки.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух та виникла масштабна пожежа. Внаслідок цього було пошкоджена автомобільна частина мосту.

Російське керівництво звинуватило у цьому українську розвідку та відразу знайшло "поплічників", які нібито допомагали з підривом мосту.

Водночас українські військові офіційно не підтвердили інформацію про причетність до інциденту.

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