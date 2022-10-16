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Изменилась ли ситуация на фронте после взрыва на Крымском мосту: ответ Гуменюк

Фото: взрыв на Крымском мосту ухудшил обеспечение оккупантов (t.me/informnapalm)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября, значительное ухудшил состояние российских войск на юге Украины. Оккупанты не получают нужного обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Очень критическое у них (оккупантов - ред.) состояние со снаряжением, с поставками, с логистикой, потому что действительно подтягивание резервов оттуда происходило. Почти 75% этих поставок проходили именно через Крымский мост. Пока даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы у них что-то функционировало, потому что даже паромы остановили из-за ветра", - отметила Гуменюк.

Спикер добавила, что эти факты влияют на обеспечение оккупантов на юге Украины. Российские войска уже страдают от нехватки оборудования, боекомплектов и военной техники.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв и произошел масштабный пожар. В результате была повреждена автомобильная часть моста.

Российское руководство обвинило в этом украинскую разведку и сразу нашло "приспешников", которые якобы помогали с подрывом моста.

В то же время, украинские военные официально не подтвердили информацию о причастности к инциденту.

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