Изменилась ли ситуация на фронте после взрыва на Крымском мосту: ответ Гуменюк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Очень критическое у них (оккупантов - ред.) состояние со снаряжением, с поставками, с логистикой, потому что действительно подтягивание резервов оттуда происходило. Почти 75% этих поставок проходили именно через Крымский мост. Пока даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы у них что-то функционировало, потому что даже паромы остановили из-за ветра", - отметила Гуменюк.

Спикер добавила, что эти факты влияют на обеспечение оккупантов на юге Украины. Российские войска уже страдают от нехватки оборудования, боекомплектов и военной техники.