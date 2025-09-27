UA

Чи змінила осінь тактику росіян на фронті: що кажуть у ЗСУ

Фото: росіяни почали проводити перегрупування на півдні (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Російські окупаційні війська починають готуватися до боїв з урахуванням похолодання і погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони Півдня Владислава Волошина на телемарафоні.

За його словами, поки зарано говорити про те, як зміна погоди впливає на тактику противника. Принаймні в південних регіонах України, де тепліше, ніж на решті частини.

Але водночас окупанти вже починають проводити перегрупування сил і засобів.

"На передові позиції перекидається особовий склад штурмових груп, які вестимуть наступ по-новому, - це факт. Особливо перегрупування зараз відбувається в Придніпровському або Херсонському напрямку", - розповів Волошин.

Він також зазначив, що там ворог намагається провести ротацію на кількох островах на спостережних постах.

"Для прикриття дій застосовують імітаційні дими. Тому ворог також готується до проведення бойових дій, коли будуть дещо змінені (погодні, - ред.) умови. Коли опаде все листя. Звичайно, ця пора на фронті, щоб підготуватися до подальших бойових дій", - додав речник Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, раніше представник 11 корпусу Дмитро Запорожець розповів, що на Сіверському напрямку росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець, щоб проводити подальші штурми.

Зазначимо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російська армія зараз перекидає свою морську піхоту з Сумської та Херсонської областей для боїв на сході України.

Основний акцент зроблено на південний Донецький і Гуляйпільський напрямки. Крім того, окупанти формують оперативні резерви.

