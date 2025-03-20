Чи здатний ЄС обійти постійні блокування Угорщини: відповідь єврокомісара

Усі кроки Європейського союзу (ЄС), у тому ж числі щодо продовження санкцій проти Росії, чи інтеграції України, потребують одностайної підтримки всіх країн-членів.

"Очевидно, що ухвалення рішень щодо санкцій в Європейському Союзі вимагає одностайності, тому нам потрібно заручитися підтримкою всіх держав-членів ЄС. Іноді це потребує складних дискусій, але врешті-решт нам завжди вдавалося досягти цієї одностайності та продовжувати чинити тиск (проти Росії, - ред.)", - заявив Домбровскіс.

Він додав, що сьогодні Європейська комісія продовжує працювати над питанням переговорів щодо вступу України до ЄС, а також підтримкою країни на її шляху до інтеграції. Втім, як й у випадку із санкціями, усі кроки потребують одностайності, у зв'язку чим рішення опрацьовуються з усіма країнами-членами, щоб переконатись у тому, що всі підтримують цей процес.

"В Європейському Союзі різні політичні сфери вирішуються відповідно до різних процедур, і ці процедури закріплені в договорі. Тому в цьому питанні ми зобов’язані дотримуватися положень, які прописані в Договорі про ЄС", - відповів єврокомісар на питання про те, чи здатний ЄС відійти від принципу одностайності, щоб обходити вето Угорщини.