Чи здатні росіяни завдати критичних ударів по "оборонці": думка експерта

"Збитки у ОПК реальні. Є багато зупинок виробництва під час тривог, пошкоджуються приміщення і, на жаль, втрачаються люди, зриваються поставки… Виробники активно розосереджують виробництво, щоб убезпечити свої підприємства", - зазначила Мішкіна.

Вона також зазначила, що вдарити по всій галузі і зупинити її об'єктивно складно, а от конкретну компанію – цілком можливо, і такі випадки, на жаль, бувають часто. Ворог прагне сповільнити галузь. І йому це час від часу вдається.

"У відповідь ми маємо створювати умови, щоб попри все те, що і так впливає на галузь, "оборонка" не зупинялась і нарощувала свої потужності. Звісно, є велика потреба в підземних приміщеннях. Наразі виробники частіше за все вирішують ці питання самі. За власною ініціативою "закопуються", або шукають готові підземні приміщення", - додала виконавча директорка Технологічних Сил України.

Окрім того, спільні підприємства за кордоном - це теж вихід із безпекових міркувань. Виробники хочуть працювати в Україні. І для цього потрібно створити умови та забезпечити підтримку галузі.