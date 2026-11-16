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Способны ли россияне нанести критические удары по "оборонке": мнение эксперта

11:32 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: россияне хотят нанести критические удары по "оборонке" (Getty Images)

Российские войска не могут нанести критических ударов по украинскому ВПК, но способны замедлить поставки отдельных видов продукции военным.

Об этом рассказала исполнительный директор Технологических Сил Украины Анастасия Мишкина в интервью РБК-Украина.

"Ущерб в ОПК реальный. Есть много остановок производства во время тревог, повреждаются помещения и, к сожалению, теряются люди, срываются поставки… Производители активно рассредоточивают производство, чтобы обезопасить свои предприятия", - отметила Мишкина.

Она также отметила, что ударить по всей отрасли и остановить ее объективно сложно, а вот конкретную компанию вполне возможно, и такие случаи, к сожалению, бывают часто. Враг стремится замедлить отрасль. И ему это время от времени удается.

"В ответ мы должны создавать условия, чтобы при всем том, что и так влияет на отрасль, "оборонка" не останавливалась и наращивала свои мощности. Конечно, есть большая потребность в подземных помещениях. Сейчас производители чаще всего решают эти вопросы сами. По собственной инициативе "закапываются", или ищут готовые подземные помещения.

Кроме того, совместные предприятия за рубежом - это тоже выход из соображений безопасности. Производители желают работать в Украине. И для этого необходимо создать условия и обеспечить поддержку отрасли.

Ранее РБК-Украина писала, что Силы обороны Украины нуждаются в дополнительном финансировании на 27 миллиардов долларов. Кабмин рассматривает несколько вариантов привлечения необходимых денег.

Кроме того, Кабмин в ближайшее время планирует упростить правила строительства подземных оборонных предприятий, Минобороны готовит соответствующие изменения.

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