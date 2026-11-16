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Чи здатні росіяни завдати критичних ударів по "оборонці": думка експерта

11:32 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Чи здатні росіяни завдати критичних ударів по "оборонці": думка експерта Фото: росіяни хочуть завдати критичних ударів по "оборонці" (Getty Images)
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Російські війська не можуть завдати критичних ударів по українському ВПК, але здатні сповільнити постачання окремих видів продукції військовим.

Про це розповіла виконавча директорка Технологічних Сил України Анастасія Мішкіна у інтерв'ю РБК-Україна.

"Збитки у ОПК реальні. Є багато зупинок виробництва під час тривог, пошкоджуються приміщення і, на жаль, втрачаються люди, зриваються поставки… Виробники активно розосереджують виробництво, щоб убезпечити свої підприємства", - зазначила Мішкіна.

Вона також зазначила, що вдарити по всій галузі і зупинити її об'єктивно складно, а от конкретну компанію – цілком можливо, і такі випадки, на жаль, бувають часто. Ворог прагне сповільнити галузь. І йому це час від часу вдається.

"У відповідь ми маємо створювати умови, щоб попри все те, що і так впливає на галузь, "оборонка" не зупинялась і нарощувала свої потужності. Звісно, є велика потреба в підземних приміщеннях. Наразі виробники частіше за все вирішують ці питання самі. За власною ініціативою "закопуються", або шукають готові підземні приміщення", - додала виконавча директорка Технологічних Сил України.

Окрім того, спільні підприємства за кордоном - це теж вихід із безпекових міркувань. Виробники хочуть працювати в Україні. І для цього потрібно створити умови та забезпечити підтримку галузі.

Раніше РБК-Україна писало, що Сили оборони України потребують додаткового фінансування на 27 мільярдів доларів. Кабмін розглядає кілька варіантів залучення необхідних грошей.

Крім того, Кабмін найближчим часом планує спростити правила будівництва підземних оборонних підприємств, Міноборони готує відповідні зміни.

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