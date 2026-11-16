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Способны ли россияне нанести критические удары по "оборонке": мнение эксперта

11:32 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
Способны ли россияне нанести критические удары по "оборонке": мнение эксперта Фото: россияне хотят нанести критические удары по "оборонке" (Getty Images)
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Российские войска не могут нанести критических ударов по украинскому ВПК, но способны замедлить поставки отдельных видов продукции военным.

Об этом рассказала исполнительный директор Технологических Сил Украины Анастасия Мишкина в интервью РБК-Украина.

"Ущерб в ОПК реальный. Есть много остановок производства во время тревог, повреждаются помещения и, к сожалению, теряются люди, срываются поставки… Производители активно рассредоточивают производство, чтобы обезопасить свои предприятия", - отметила Мишкина.

Она также отметила, что ударить по всей отрасли и остановить ее объективно сложно, а вот конкретную компанию вполне возможно, и такие случаи, к сожалению, бывают часто. Враг стремится замедлить отрасль. И ему это время от времени удается.

"В ответ мы должны создавать условия, чтобы при всем том, что и так влияет на отрасль, "оборонка" не останавливалась и наращивала свои мощности. Конечно, есть большая потребность в подземных помещениях. Сейчас производители чаще всего решают эти вопросы сами. По собственной инициативе "закапываются", или ищут готовые подземные помещения.

Кроме того, совместные предприятия за рубежом - это тоже выход из соображений безопасности. Производители желают работать в Украине. И для этого необходимо создать условия и обеспечить поддержку отрасли.

Ранее РБК-Украина писала, что Силы обороны Украины нуждаются в дополнительном финансировании на 27 миллиардов долларов. Кабмин рассматривает несколько вариантов привлечения необходимых денег.

Кроме того, Кабмин в ближайшее время планирует упростить правила строительства подземных оборонных предприятий, Минобороны готовит соответствующие изменения.

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