Чи здатні майже пів мільйона росіян в Україні на стратегічний наступ: думка експерта

Чисельність російського окупаційного контингенту в Україні, за даними розвідки, нині може складати близько 460 тисяч осіб. Це дозволяє загарбникам утримувати раніше захоплені території та проводити тактичні операції, проте не якийсь стратегічний наступ.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, можна побачити, що навіть рівень тактичного наступу російським інтервентам не вдається.

"Авдіївку намагаються оточити більше трьох місяців, це не те, що вказує на можливість реалізувати щось глобальне", - каже аналітик у бесіді з виданням.

Також він зауважив, що російські армії "Захід" та "Центр" понад пів року не можуть прорвати укріпрайон Сил оборони України у районі маленького села Синьківка під Куп'янськом Харківської області.

"Про який стратегічний наступ можна говорити, якщо у них мінімальна ефективність із просуванням на 20-30 метрів та захопленням двох-трьох опорних пунктів?", - сказав Коваленко.

Чисельність війск РФ в Україні та з яких груп складається окупаційна армія

Раніше у січні представник Головного управління розвідки Вадим Скибіцький розповів, що угрупування ворожих сухопутних військ в Україні налічує 462 тисячі осіб. Крім того, є також 35 тисяч військовослужбовців "Росгвардії", які забезпечують окупаційний режим на захоплених землях.

Зауважимо, що чисельність залучених до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у лютому 2022 року оцінювалась у 180-190 тисяч осіб. Таким чином, сьогодні окупантів на території нашої країни в 2,5 раза більше.

Вважається, що армія інтервентів на території України складається з таких груп:

"Центр" та "Захід" - діють на Лимано-Куп'янській осі

"Південь" із зоною відповідальності у Донецькій області

"Схід" (два крила "Схід" та "Запоріжжя" ) - діє на адмінкордоні Донецької/Запорізької областей та на півдні

"Дніпро" - лівобережна частина Херсонської області

Думки про вірогідність спроби наступу РФ

Раніше сьогодні командувач Центру військової розвідки Естонії Антс Ківісельг висловив думку, що російські окупанти нездатні здійснити масштабні атаки на кількох напрямках в Україні, зокрема через брак сили.

Перед тим, 11 січня, президент України Володимир Зеленський на брифінгу з представниками балтійських ЗМІ у Латвії заявив, що російське військове керівництво намагатиметься отримати у війні проти України якісь успіхи перед "переобранням" диктатора Володимира Путина. Тому до березня окупанти, скоріш за все, спробують провести просування.

Нагадаємо, раніше представник ГУР МОУ Андрій Черняк в коментарі РБК-Україна висловився про плани РФ захопити кілька великих міст до кінця 2026 року, та наголосив, що країні-агресору не вдасться їх втілити в життя.

Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.