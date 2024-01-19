РФ не може провести масштабні атаки на кількох напрямках в Україні, - розвідка Естонії

Російські окупанти нездатні здійснити масштабні атаки на кількох напрямках в Україні, зокрема через брак сили. Натомість є дані про концентрацію підрозділів загарбників на Луганському напрямку.

Про це заявив командувач Центру військової розвідки Естонії Антс Ківісельг, передає РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Бойові дії ведуться на Луганському напрямку, і там кілька російських ударних підрозділів зазнали великих втрат внаслідок дезертирства підрозділів", - розповів він.

Ківіселг висловився про дані української сторони про те, що на цьому напрямку можна очікувати велику хвилю атак, попередньо не раніше кінця січня-початку лютого після промерзання ґрунту.

"Разом з тим концентрація сил в одному місці означає, що такої атакувальної активності не можна очікувати на інших напрямках, тому що для цього просто не вистачає сил", - зазначив представник естонської розвідки.

Ситуація під Мар'їнкою

Також Ківіселг висловив думку, що війска РФ змогли досягти певних успіхів, зокрема в районі Мар'їнки Донецької області, де замість прямого штурму позицій українських захисників атакували з флангів.

"Це вимагає, щоб підрозділи були добре навчені та керовані, на щастя, таких підрозділів у Росії небагато, це один із небагатьох випадків", - сказав він.

За словами полковника, водночас при прямих атаках російські інтервенти зазнали великих втрат.

Бої в районі Авдіївки

На Донецькому напрямку війська РФ намагаються перекрити шляхи постачання бійців ЗСУ в Авдіївці, каже Ківіселг.

У цьому районі росіяни намагалися завдати ударів по бронетехніці, але безуспішно, додав він.

Ситуація на півдні

Російські окупанти проводять атаки в Херсонській області, але активність обстрілів знизилася. За словами представника розвідки Естонії, це пов'язано з тим, що російська морська піхота і ВДВ, які там в основному воюють, не хоче йти в лобову атаку.

На лівому березі Дніпра Сили оборони досі утримують плацдарми, хоча російські загарбники продовжують їх атакувати. Як розповів Ківіселг, внаслідок замерзання річки Дніпро "і в українців, і в росіян є проблеми з постачанням там військ".

Ситуація на фронті 19 січня

За даними Генерального штабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 127 бойових зіткнень. Війська агресора не залишають спроб оточити та захопити Авдіївку на Донеччині.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. На Авдіївському напрямку ворог активно використовує бронетехніку для підтримки піхоти, проте зазнає великих втрат.

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