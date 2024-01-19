Способны ли почти полмиллиона россиян в Украине на стратегическое наступление: мнение эксперта

Численность российского оккупационного контингента в Украине, по данным разведки, сейчас может составлять около 460 тысяч человек. Это позволяет захватчикам удерживать ранее захваченные территории и проводить тактические операции, но не какое-либо стратегическое наступление.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, можно увидеть, что даже уровень тактического наступления российским интервентам не удается.

"Авдеевку пытаются оцепить больше трех месяцев, это не то, что указывает на возможность реализовать что-то глобальное", - говорит аналитик в беседе с изданием.

Также он отметил, что российские армии "Запад" и "Центр" больше полугода не могут прорвать укрепрайон Сил обороны Украины в районе маленького села Синьковка под Купянском Харьковской области.

"О каком стратегическом наступлении можно говорить, если у них минимальная эффективность с продвижением на 20-30 метров и захватом двух-трех опорных пунктов?" - сказал Коваленко.

Численность войск РФ в Украине и из каких групп состоит оккупационная армия

Ранее в январе представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий рассказал, что группировка вражеских сухопутных войск в Украине насчитывает 462 тысяч человек. Кроме того, есть также 35 тысяч военнослужащих "Росгвардии", обеспечивающих оккупационный режим на захваченных землях.

Отметим, что численность вовлеченных в полномасштабное вторжение российских войск в Украину в феврале 2022 года оценивалась в 180-190 тысяч человек. Таким образом, сегодня оккупантов на территории нашей страны в 2,5 раза больше.

Считается, что армия интервентов на территории Украины состоит из таких групп:

"Центр" и "Запад" - действуют на Лимано-Купянской оси

Юг" с зоной ответственности в Донецкой области

"Восток" (два крыла "Восток" и "Запорожье") - действует на админгранице Донецкой/Запорожской областей и на юге

"Днепр" - левобережная часть Херсонской области

Мнения о вероятности попытки наступления РФ

Ранее сегодня командующий Центр военной разведки Эстонии Антс Кивисельг выразил мнение, что российские оккупанты неспособны совершить масштабные атаки на нескольких направлениях в Украине, в том числе из-за нехватки силы.

Перед тем, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с представителями балтийских СМИ в Латвии заявил, что российское военное руководство будет пытаться получить в войне против Украины какие-либо успехи перед "переизбранием" диктатора Владимира Путина. Поэтому до марта оккупанты, скорее всего, попытаются провести продвижение.

Напомним, ранее представитель ГУР МОУ Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина высказался о планах РФ захватить несколько крупных городов до конца 2026 года и подчеркнул, что стране-агрессору не удастся их претворить в жизнь.

Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск, - читайте в материале РБК-Украина.