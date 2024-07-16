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Чи здатні дрони Magura нанести ураження Кримському мосту: відповідь ГУР

Крим, Вівторок 16 липня 2024 11:41
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Чи здатні дрони Magura нанести ураження Кримському мосту: відповідь ГУР Фото: удар днором Magura по Кримському мосту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Якщо дрони Magura й будуть використовуватись з метою знищення Кримського мосту, то таке застосування буде здійснюватись у комплексі з іншими типами озброєння.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Євген Єрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Якщо суто гіпотетично зробити припущення, що така задача буде стояти, то тут можна сказати, що у будь-якому разі це буде комплексне рішення, і тут застосування якогось одного виду озброєння, скоріш за все, не буде передбачатись", - зазначив Єрін.

За словами представника ГУР, для пошкодження або знищення Кримського мосту використовуватимуть щось більш глобальне, із застосуванням декількох видів озброєння. Також він зауважив, що наразі роботи ведуться в усіх напрямках.

"Поки що якихось конкретних параметрів чи можливостей, якими планується наділити даний безпілотник, про них казати не будемо. Робота ведеться інтенсивно, і я думаю, що результати будуть обов'язково", - додав Єрін.

Дрони Magura

Нагадаємо, згідно із дослідженнями, дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів РФ під час війни.

Раніше в ГУР МОУ розповіли, що під час вибору цілі для дронів Magura розглядають будь-які об'єкти у радіусі 800 кілометрів.

Крім того, в ГУР підтвердили, що на цих морських дронах було встановлено ракети Р-73, які вже довели свою ефективність. Зокрема, вони позбавили росіян домінування у Чорному морі.

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