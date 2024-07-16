Способны ли дроны Magura нанести повреждения Крымскому мосту: ответ ГУР

Если дроны Magura и будут использоваться для уничтожения Крымского моста, то такое применение будет осуществляться в комплексе с другими типами вооружения.

"Если сугубо гипотетически предположить, что такая задача будет стоять, то здесь можно сказать, что в любом случае это будет комплексное решение, и здесь применение какого-то одного вида вооружения, скорее всего, не будет предусматриваться", - отметил Ерин.

По словам представителя ГУР, для повреждения или уничтожения Крымского моста будут использовать нечто более глобальное с применением нескольких видов вооружения. Также он отметил, что сейчас работы ведутся по всем направлениям.

"Пока какие-то конкретные параметры или возможности, которыми планируется наделить данный беспилотник, о них говорить не будем. Работа ведется интенсивно, и я думаю, что результаты будут обязательно", - добавил Ерин.