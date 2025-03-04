Чи здатна Україна оборонятися від РФ без допомоги Заходу: думка експерта

Україна залежить від допомоги країн-партнерів у контексті оборони від російського вторгнення. Без такої допомоги самостійно вести бойові дії країна не може.

"Звичайно, на сьогоднішній день Україна самостійно не має здатності вести бойові дії, забезпечувати себе всім необхідним", - підкреслив Погорілий.

Він звернув увагу, що допомога, яку отримує Україна, полягає не тільки в постачанні техніки і ракет, а й у передачі розвідданих, підтримці в повітрі та морі. Також Україні потрібно отримувати дозволи на ураження.

"Це дуже багатогранна якась робота, багатогранний процес допомоги, який виражається в різних аспектах. І тому військово-політичне керівництво і всі залучені особи підкреслюють, що нам необхідні наші партнери", - уточнив він.

Як нагадав Погорілий, навіть Росія з її величезним ВПК просить допомогу в Ірану і Північної Кореї в постачанні дронів, ракет, снарядів і навіть у людському ресурсі.

Експерт зазначив, що конкретно без допомоги США Україна "не зможе зробити багато чого". Зокрема, це проявилося під час боїв за Авдіївку, коли США не давали Україні допомогу через те, що Конгрес не виділяв для цього фінансування.

"Тому без неї (допомоги від США - ред.) буде не солодко, це необхідно визнавати, але поряд із цим ми не можемо капітулювати, ми не можемо втрачати суб'єктність і незалежність, щоб нам диктували, як проводити вибори, як вести політику, як розвивати державу. Тому що який тоді сенс цього всього, якщо ми не можемо вирішувати самі за себе", - наголосив він.