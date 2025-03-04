Способна ли Украина обороняться от РФ без помощи Запада: мнение эксперта

Украина зависит от помощи стран-партнеров в контексте обороны от российского вторжения. Без такой помощи самостоятельно вести боевые действия страна не может.

"Конечно, на сегодняшний день Украина самостоятельно не имеет способности вести боевые действия, обеспечивать себя всем необходимым", - подчеркнул Погорелый.

Он обратил внимание, что помощь, которую получает Украина, состоит не только в поставках техники и ракет, но и в передаче разведданных, поддержке в воздухе и море. Также Украине нужно получать разрешения на поражения.

"Это очень многогранная какая-то работа, многогранный процесс помощи, который выражается в разных аспектах. И поэтому военно-политическое руководство и все вовлеченные лица подчеркивают, что нам необходимы наши партнеры", - уточнил он.

Как напомнил Погорелый, даже Россия с ее огромным ВПК просит помощь у Ирана и Северной Кореи в поставках дронов, ракет, снарядов и даже в человеческом ресурсе.

Эксперт отметил, что конкретно без помощи США Украина "не сможет сделать многое". В частности, это проявилось во время боев за Авдеевку, когда США не давали Украине помощь из-за того, что Конгресс не выделял для этого финансирование.

"Поэтому без нее (помощи от США - ред.) будет не сладко, это необходимо признавать, но наряду с этим мы не можем капитулировать, мы не можем терять субъектность и независимость, чтобы нам диктовали, как проводить выборы, как вести политику, как развивать государство. Потому что какой тогда смысл этого всего, если мы не можем решать сами за себя", - подчеркнул он.