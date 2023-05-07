Чи здатна Росія знову спробувати здійснити черговий наступ: оцінка Буданова

Росія не має жодного потенціалу, щоб здійснити ще одну спробу серйозного наступу. Ракетні запаси ворога також вичерпані майже до межі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю Yahoo News.

"На сьогоднішній день Росія не має жодного військового, економічного чи політичного потенціалу, щоб здійснити ще одну спробу серйозного наступу в будь-якій точці України. Крім того, вона цілком здатна вести серйозні оборонні операції, і це саме та проблема, з якою ми зараз зіткнемося", - заявив Буданов.

Зокрема, як відзначив керівник ГУР, запаси ракет в Росії вичерпуються. Наразі ворог намагається накопичити запаси й тримати їх в готовності для того, щоб спробувати зірвати контрнаступ ЗСУ, однак "правда в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля".