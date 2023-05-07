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Способна ли Россия снова попытаться осуществить очередное наступление: оценка Буданова

Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

У России нет никакого потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления. Ракетные запасы врага также исчерпаны почти до предела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова в интервью Yahoo News.

"На сегодняшний день Россия не имеет никакого военного, экономического или политического потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления в любой точке Украины. Кроме того, она вполне способна вести серьезные оборонительные операции, и это именно та проблема, с которой мы сейчас столкнемся", - заявил Буданов.

В частности, как отметил руководитель ГУР, запасы ракет в России исчерпываются. Сейчас враг пытается накопить запасы и держать их в готовности для того, чтобы попытаться сорвать контрнаступление ВСУ, однако "правда в том, что они свели свои запасы почти до нуля".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Резникова, ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины могут быть переоценены в мире, что может привести к "эмоциональному разочарованию".

В частности, The Washington Post показало, как может развиваться будущее контрнаступление наших воинов.

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