Чи здатна Росія вплинути на повторні вибори у Румунії: думка експертів

Після перемоги Келіна Джорджеску під час торішніх виборів, в країні точились розмови про ймовірність втручання Росії. Зокрема, згідно з розсекреченими документами румунських спецслужб, країна була об'єктом "агресивних російських гібридних дій".

У тому ж числі в агітаційному TikTok-акаунті Джорджеску були виявлені акаунти, що пов'язані з російським медіа Sputnik.

Натомість румунські експерти Маріус Гінчі та Юліан Булай вважають, що вплив Російської Федерації (РФ) на торішні вибори президента не варто переоцінювати, оскільки на них вплинули переважно саме внутрішні фактори. Сьогодні ж Росія вважається ворожою державою для Бухареста, у зв'язку з чим навряд чи багато румунів піддались впливу її пропаганди.

"Дивлячись на це, важко сказати, що Росія має значимий рівень підтримки, але без сумніву, вона намагається бути залученою у вибори в Румунії на певному підпільному рівні: скуповуючи ЗМІ, пропагандистів тощо - хоча їх небагато", - додав політолог Андрей Царану.