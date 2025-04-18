Способна ли Россия повлиять на повторные выборы в Румынии: мнение экспертов

Не стоит преувеличивать влияние Москвы на прошлогодние президентские выборы в Румынии. Сейчас Россия является враждебным государством для Бухареста, поэтому ее влияние на избирателей ограничено.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Попытка №2. Румыния снова выбирает президента - как это может задеть Украину".
После победы Келина Джорджеску во время прошлогодних выборов, в стране шли разговоры о вероятности вмешательства России. В частности, согласно рассекреченным документам румынских спецслужб, страна была объектом "агрессивных российских гибридных действий".
В том же числе в агитационном TikTok-аккаунте Джорджеску были обнаружены аккаунты, связанные с российским медиа Sputnik.
В то же время румынские эксперты Мариус Гинчи и Юлиан Булай считают, что влияние Российской Федерации (РФ) на прошлогодние выборы президента не стоит переоценивать, поскольку на них повлияли преимущественно именно внутренние факторы. Сегодня же Россия считается враждебным государством для Бухареста, в связи с чем вряд ли многие румыны поддались влиянию ее пропаганды.
"Несмотря на это, трудно сказать, что Россия имеет значимый уровень поддержки, но без сомнения, она пытается быть вовлеченной в выборы в Румынии на определенном подпольном уровне: скупая СМИ, пропагандистов и т.д. - хотя их немного", - добавил политолог Андрей Царану.
Выборы президента Румынии 2025 года состоятся в первое воскресенье мая, поскольку Конституционный суд отменил результаты голосования, проведенного в ноябре 2024-го.
Сначала суд подтвердил итоги первого тура, однако уже через несколько дней отменил собственное решение. Это произошло после того, как были обнародованы рассекреченные документы, в которых отмечалось, что предвыборная кампания Джорджеску является результатом внешнего воздействия.
В отчетах спецслужб также говорилось о том, что Румыния стала целью гибридной агрессии со стороны РФ. Речь шла о кибератаках, утечках разведданных и не только. В связи с этим результаты голосования аннулировали.
Больше о новых кандидатах на пост президента Румынии - в материале РБК-Украина.
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