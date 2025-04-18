Способна ли Россия повлиять на повторные выборы в Румынии: мнение экспертов

После победы Келина Джорджеску во время прошлогодних выборов, в стране шли разговоры о вероятности вмешательства России. В частности, согласно рассекреченным документам румынских спецслужб, страна была объектом "агрессивных российских гибридных действий".

В том же числе в агитационном TikTok-аккаунте Джорджеску были обнаружены аккаунты, связанные с российским медиа Sputnik.

В то же время румынские эксперты Мариус Гинчи и Юлиан Булай считают, что влияние Российской Федерации (РФ) на прошлогодние выборы президента не стоит переоценивать, поскольку на них повлияли преимущественно именно внутренние факторы. Сегодня же Россия считается враждебным государством для Бухареста, в связи с чем вряд ли многие румыны поддались влиянию ее пропаганды.

"Несмотря на это, трудно сказать, что Россия имеет значимый уровень поддержки, но без сомнения, она пытается быть вовлеченной в выборы в Румынии на определенном подпольном уровне: скупая СМИ, пропагандистов и т.д. - хотя их немного", - добавил политолог Андрей Царану.