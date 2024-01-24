Чи здатна Росія атакувати НАТО під час війни з Україною: думка експерта

Що кажуть в НАТО

На думку німецьких експертів, війна Росії та НАТО може розвернутись через 5-8 років. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус довіряє експертам, втім, поки не бачить загрози нападу.

"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня. Останнім часом - на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО", - заявив міністр.

Тим часом голова військового комітету НАТО Роб Бауер закликав збройні сили Альянсу бути готовими до війни. Зокрема до неї, на його думку, повинно готуватись населення західних країн. Ризик війни проти його країни також допустив й міністр оборони Швеції Карл Оскар Болін.

Головнокомандувач армії Норвегії Ейрік Крістоферсен назвав наступні 2-3 роки вікном для посилення протиповітряної оборони, виробництва ракети та військової техніки.

Тим часом Литва, Латвія та Естонія вирішили створити спільну оборонну зону на кордоні з Росією та Білоруссю.

"Ми розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії… Саме тому ми відчуваємо холод війни на своїй шиї", - заявив глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що не бачить прямих загроз членам Альянсу, втім блок уважно стежить за країною-терористом.

Що кажуть в Україні

"ГУР має інформацію, і звичайно, ті сигнали, які оприлюднюються, зокрема експертами міжнародних ЗМІ. Вони констатують той факт, що РФ справді є загрозою безпеці в Європі та НАТО", - заявив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов виключає відкриття "другого російського фронту", доки ворог воює проти України.

Думка експерта

За словами Мусієнка, Росія вже готова до гібридних атак проти країн Балтії. У тому ж числі мова йде про проникнення агентури, "вагнерівців" для подальших диверсій. Таким чином країна-терорист може спробувати спровокувати дискусії про те, чи варто Альянсу застосовувати ст. 5 про колективний захист.

Також не виключається й варіант із "зеленими чоловічками", які, прикриваючись інтересами російськомовних, закликатимуть Росію до прямого вторгнення.

"І Росія введе свої сили. Навіть ціною послаблення тиску в Україні, коли зрозуміє, що не може досягти військових цілей, що тут їй загрожує поразка. Росіяни змістять акцент, щоб поразка не виглядала тотальною", - додав він.

Публікації у західних ЗМІ

Нещодавно у західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани Росії напасти на країни НАТО. Зокрема були оприлюднені сценарії, а також інфографіки. Чиновники тим часом вже почали закликати готуватись до можливої війни.

Обговорення почалось після публікації німецького таблоїда Bild, який нібито отримав секретний документ "Оборона альянсу-2025".