Чи здатна Росія до 9 травня прорвати фронт на Дніпропетровську область: що каже аналітик

"Прямого впливу від припинення допомоги США на фронт немає, тому що є критична залежність у нас більш в стратегічних речах - розвідінформація, Patriot. Звісно, є питання, наприклад, обслуговування бронетехніки, постачання запчастин, боєприпаси вони постачають. Але це все-таки не негайний вплив. Те що зараз відбувається на фронті, це традиційний вплив победобєсія 9 травня", - сказав Самусь.

Він зазначив, що з Кремля кожної хвилини лунають команди захопити якусь нову територію України, тому що треба показати якусь перемогу на 9 травня.

"Дійти до Дніпропетровської області? Ну там російські війська стоять вже кілька місяців. Стоять за 4 км до Дніпропетровської області й ніяк не можуть дійти до цієї межі, - додав аналітик.

За його словами, з військової точки зору це не буде проривом та не буде якоїсь зміни ситуації на фронті.

"Але з чисто пропагандистської точки зору, так, їм важливо дійти до Дніпропетровської області, щоб Трамп потім сказав - бачите, ми припинили допомогу, росіяни відразу зайшли ще в один регіон, на який вони будуть претендувати на переговорах. Тобто з цієї точки зору росіяни будуть намагатися в Дніпропетровську область зайти, це якраз в районі Покровська відбувається" - зазначив Самусь.

Тому, на його думку, зараз росіяни будуть намагатися створювати тиск на фронті, а також ілюзію того, що вони починають проривати фронт, особливо на фоні припинення американської допомоги.

"І тут же це буде виглядати навіть як скоординована діяльність. Американці припиняють допомогу, росіяни починають бити по наших містах балістикою і починають нарощувати наступ на всіх фронтах. Демонструючи, що от бачите, без американської допомоги Україна посипалася. Я впевнений, що так не відбудеться, тому що негайного впливу точно не буде, це буде відкладений ефект припинення допомоги", - додав аналітик.