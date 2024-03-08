Чи здатна човникова дипломатія Китаю запустити мирний процес: думка аналітика

Візит спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея не призведе до перезапуску мирного процесу з питання припинення війни Росії проти України.

Китай слідує своїм інтересам

З огляду на історично холодну позицію Пекіна щодо українських ініціатив і дипломатичні перегони зі США, навряд чи візит Лі Хуея дасть якісь результати. Так склалося, що китайська сторона вважає Київ повністю залежним від Вашингтона.

А той факт, що Китай взяв участь тільки в одній із чотирьох зустрічей за "формулою миру", свідчить про те, що він, по-перше, не хоче сваритися з РФ, а по-друге, не хоче підтримувати західний тренд.

У будь-якій ситуації Китай насамперед слідує своїм інтересам, тому є сумніви щодо щирості його амбіцій стати посередником у врегулюванні російсько-української війни. Можливо, він готовий надати майданчик для переговорів, але, вочевидь, в України немає довіри.

Обмеження роль Китаю в питанні війни в Україні

Куса вважає, що найімовірніше, посередництво буде надано іншим країнам. Він ставить на Туреччину або арабські країни, які влаштовують і Україну, і Росію, і Європу. Однак, за його словами, Китай може стати посередником у сенсі підтримки переговорного процесу, коли він почнеться.

"І може бути гарантами майбутніх угод між РФ і Україною. Тобто обмежену роль він зіграти може, хоча нам не варто виходити з того, що Пекін буде нас підтримувати. У нього інші інтереси. Наприклад, інтерес послабити США суперечить нашим інтересам, тому що Вашингтон - наш партнер", - зазначив аналітик.

Тому, він вважає, що китайці займатимуть позицію посередині, і на це потрібно зважати і залучати їх до переговорів. Куса додав, що в принципі нічого поганого в цьому немає, і ми нічого не втрачаємо від цього.

Турне Лі Хуея не призведе до перезапуску мирного процесу

За словами аналітика, будь-які міжнародні домовленості, підписані за участю Китаю та інших країн світу, матимуть більшу легітимність, ніж без них. Найімовірніше, Пекін сам не захоче більшої ролі, він у принципі бачить її досить обмеженою, оскільки війна в Україні не очолює його список пріоритетів.

Як і перший, другий раунд китайських візитів не призведе до перезапуску мирного процесу. Як і роком раніше, позиція зводиться до того, що Україна і Росія повинні зупинитися на поточній лінії фронту, припинити вогонь, при цьому Китай не вимагає виведення російських військ. Така позиція неприйнятна ні для кого.

Як китайського посланника прийняли в РФ

Куса нагадав, що Україна продовжує вести бойові дії до звільнення наших територій. А Росія не зупинятиметься, оскільки, як вона вважає, зараз перехопила ініціативу і здатна окупувати нові землі.

"Тому Лі, мені здається, погано прийняли в Москві, на дуже низькому рівні і майже не висвітлювали приїзд. Вони показали, що не зацікавлені ні в посередництві Китаю, ні в його мирних пропозиціях. Ми прийняли його на більш високому рівні, але я теж не чекаю, що далі підуть домовленості", - сказав аналітик.

Він додав, що позиція Китаю непопулярна серед політиків і в нашому суспільстві. Пекін пропонує речі, на які Україна політично не готова.

Детальніше про турне парламентера Лі, позицію Китаю і про те, чи варто чекати перезапуску мирного процесу, - в матеріалі РБК-Україна.