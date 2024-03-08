Способна ли челночная дипломатия Китая запустить мирный процесс: мнение аналитика

Визит спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя не приведет к перезапуску мирного процесса по вопросу прекращения войны России против Украины.

Китай следует своим интересам

Учитывая исторически холодную позицию Пекина в отношении украинских инициатив и дипломатическую гонку с США, вряд ли визит Ли Хуэя даст какие-то результаты. Так сложилось, что китайская сторона считает Киев полностью зависимым от Вашингтона.

А тот факт, что Китай принял участие только в одной из четырех встреч по "формуле мира", свидетельствует о том, что он, во-первых, не хочет ссориться с РФ, а во-вторых, не хочет поддерживать западный тренд.

В любой ситуации Китай прежде всего следует своим интересам, поэтому есть сомнения относительно искренности его амбиций стать посредником в урегулировании российско-украинской войны. Возможно, он готов предоставить площадку для переговоров, но, очевидно, у Украины нет доверия.

Ограничение роли Китая в вопросе войны в Украине

Куса считает, что вероятнее всего, посредничество будет предоставлено другим странам. Он ставит на Турцию или арабские страны, которые устраивают и Украину, и Россию, и Европу. Однако, по его словам, Китай может стать посредником в смысле поддержки переговорного процесса, когда он начнется.

"И может быть гарантами будущих соглашений между РФ и Украиной. То есть ограниченную роль он сыграть может, хотя нам не стоит исходить из того, что Пекин будет нас поддерживать. У него другие интересы. Например, интерес ослабить США противоречит нашим интересам, потому что Вашингтон - наш партнер", - отметил аналитик.

Поэтому, он считает, что китайцы будут занимать позицию посередине, и это нужно учитывать и привлекать их к переговорам. Куса добавил, что в принципе ничего плохого в этом нет, и мы ничего не теряем от этого.

Турне Ли Хуэя не приведет к перезапуску мирного процесса

По словам аналитика, любые международные договоренности, подписанные с участием Китая и других стран мира, будут иметь большую легитимность, чем без них. Скорее всего, Пекин сам не захочет большей роли, он в принципе видит ее достаточно ограниченной, поскольку война в Украине не возглавляет его список приоритетов.

Как и первый, второй раунд китайских визитов не приведет к перезапуску мирного процесса. Как и годом ранее, позиция сводится к тому, что Украина и Россия должны остановиться на текущей линии фронта, прекратить огонь, при этом Китай не требует вывода российских войск. Такая позиция неприемлема ни для кого.

В качестве китайского посланника приняли в РФ

Куса напомнил, что Украина продолжает вести боевые действия до освобождения наших территорий. А Россия не будет останавливаться, поскольку, как она считает, сейчас перехватила инициативу и способна оккупировать новые земли.

"Поэтому Ли, мне кажется, плохо приняли в Москве, на очень низком уровне и почти не освещали приезд. Они показали, что не заинтересованы ни в посредничестве Китая, ни в его мирных предложениях. Мы приняли его на более высоком уровне, но я тоже не жду, что дальше пойдут договоренности", - сказал аналитик.

Он добавил, что позиция Китая непопулярна среди политиков и в нашем обществе. Пекин предлагает вещи, на которые Украина политически не готова.

Детальнее о турне переговорщика Ли, позиции Китая и о том, стоит ли ожидать перезапуска мирного процесса, - в материале РБК-Украина.