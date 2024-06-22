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Будут ли увеличивать ограничения по свету из-за атаки РФ: ответ энергетиков

Украина, Суббота 22 июня 2024 11:14
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Будут ли увеличивать ограничения по свету из-за атаки РФ: ответ энергетиков Фото: в Украине ужесточают графики отключений света 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Учитывая новую массированную атаку РФ по энергетике в субботу, 22 июня, в Украине вводят более жесткие ограничения электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"Сегодня, 22 июня, ограничения начнут действовать раньше. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Отметим, что до этого сообщалось, что графики 22 июня начнут действовать с 16:00, на два часа позже.

Обстрел РФ по Украине

22 июня российские войска устроили восьмую по счету массированную атаку на энергетику Украины. Она произошла буквально через день после предыдущей, случившейся 20 июня.

Добавим, что оккупанты выпустили 16 ракет разных типов и 13 дронов-камикадзе. ПВО сбила 25 целей. При этом захватчики атаковали два энергообъекта в Запорожской и Львовской областях. Подробнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

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