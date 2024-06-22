Будут ли увеличивать ограничения по свету из-за атаки РФ: ответ энергетиков

Учитывая новую массированную атаку РФ по энергетике в субботу, 22 июня, в Украине вводят более жесткие ограничения электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"Сегодня, 22 июня, ограничения начнут действовать раньше. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 24:00", - говорится в сообщении. Отметим, что до этого сообщалось, что графики 22 июня начнут действовать с 16:00, на два часа позже.