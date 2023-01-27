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Чи збільшився попит на готівку через відключення світла: відповідь НБУ

Фото: українці не стали більше знімати готівку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відключення світла не призвели до збільшення попиту на готівку. Громадяни знають, де вони зможуть отримати банківські послуги у разі тривалого відключення енергопостачання, заявив заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Ні обстріли, ні аварійні відключення не привели до зростання попиту на готівку і не вплинули на те, скільки готівки населення знімало в банках", - сказав він.

За його словами, так за підсумками грудня стало видно, що зростання готівки в обігу відбувалося такими самими темпами, як у попередні роки.

"Розуміння населенням, що відділення банків працюють і будуть працювати навіть в умовах відключення електроенергії, дає свої результати", - сказав Шабан.

Нагадаємо, спільна банківська мережа power banking, яка додатково оснащена, щоб працювати без енергопостачання, за останній місяць зросла у 1,5 рази до 1827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах.

Сьогодні вже 40% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії) готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту.

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Національний банк Українивідключеня світла