Чи збільшився попит на готівку через відключення світла: відповідь НБУ

Відключення світла не призвели до збільшення попиту на готівку. Громадяни знають, де вони зможуть отримати банківські послуги у разі тривалого відключення енергопостачання, заявив заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Ні обстріли, ні аварійні відключення не привели до зростання попиту на готівку і не вплинули на те, скільки готівки населення знімало в банках", - сказав він.

За його словами, так за підсумками грудня стало видно, що зростання готівки в обігу відбувалося такими самими темпами, як у попередні роки.

"Розуміння населенням, що відділення банків працюють і будуть працювати навіть в умовах відключення електроенергії, дає свої результати", - сказав Шабан.