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Вырос ли спрос на наличные деньги из-за отключений света: ответ НБУ

Фото: украинцы не стали больше снимать наличные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отключения света не привели к увеличению спроса на наличные. Граждане знают, где они смогут получить банковские услуги в случае продолжительного отсутствия энергоснабжения, заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Ни обстрелы, ни аварийные отключения не привели к росту спроса на наличные деньги и не повлияли на то, сколько наличных населения снимало в банках", - сказал он.

По его словам, так по итогам декабря стало видно, что рост наличных денег в обращении происходил такими же темпами, как в предыдущие годы.

"Понимание населением, что отделения банков работают и будут работать даже в условиях отключения электроэнергии, дает свои результаты", - сказал Шабан.

Напомним, совместная банковская сеть power banking, дополнительно оснащенная, чтобы работать без энергоснабжения, за последний месяц выросла в 1,5 раза до 1827 банковских отделений в почти 300 населенных пунктах.

Сегодня уже 40% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся возможные боевые действия) готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях потенциального блекаута.

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