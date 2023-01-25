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Power banking: у разі блекауту працюватимуть 40% банківських відділень

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Україна, Середа 25 січня 2023 13:33
Power banking: у разі блекауту працюватимуть 40% банківських відділень Фото: генераторами обладнали 40% банківських відділень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Спільна банківська мережа power banking, яка додатково оснащена, щоб працювати без енергопостачання, за останній місяць зросла у 1,5 рази або на 640 банківських відділень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, сьогодні вже 40% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії) готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту.

"Це 1827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах усіх регіонів України, які додатково оснащені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку", - йдеться в повідомленні.

На старті проекту його учасниками стали 14 системно важливих банків, відділення яких становлять наразі близько 70% мережі power banking. На сьогодні до проекту приєдналися майже всі банки, що, зокрема, сприяло швидкому розширенню мережі.

В умовах блекауту у відділеннях мережі power banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, зокрема:

  • отримання готівки (в банкоматах чи в касі);
  • платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);
  • обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);
  • консультації менеджерів з фінансових питань.

Станом на 23 січня 2023 року загальна кількість усіх банківських відділень, за винятком непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії, становить 4500.

Нагадаємо, системно важливі банки України об’єдналися для створення спільної банківської мережі - power banking. Вони будуть працювати та надавати клієнтам послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

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