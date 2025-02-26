Чи зберігаються за мобілізованими в Україні робоче місце та зарплата: відповідь юриста

Питання соціальних гарантій для військовослужбовців є особливо актуальним в умовах воєнного стану. Основним нормативним актом, що регулює трудові гарантії мобілізованих працівників, є Кодекс законів про працю України.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юрист практики господарського та трудового права ЮК "Приходько та партнери" Вікторія Огородник.
Зміст
Експерт повідомила, що трудові гарантії мобілізованих працівників, згідно з Кодексом законів про працю (КЗпП) України, регулює зокрема стаття 119.
Так, відповідно до частини 3 статті 119 КЗпП, трудові гарантії поширюються на такі категорії працівників:
Огородник розповіла, що до липня 2022 року за вищезгаданими працівниками зберігалися:
Після 19 липня 2022 року (згідно із законом №2352-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин"), за працівниками зберігаються лише:
Термін дії гарантій (тобто період, в який вони зберігаються), є таким:
За словами юриста, в частині фінансового забезпечення мобілізованих громадян - замість збереження середнього заробітку - було запроваджено:
Крім того, урядом було схвалено постанову №168 від 28 лютого 2022 року, що передбачає додаткове матеріальне забезпечення:
Згідно з роз'ясненнями Міністерства економіки України (щодо застосування нових норм):
Водночас роботодавці в Україні, за словами Огородник, мають певні "додаткові можливості" (відповідно до статті 91 КЗпП):
В цілому ж, при застосуванні чинних (нових) норм, роботодавцям необхідно:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запровадять контракти для мобілізованих з чітким терміном служби.
Читайте також, чи існують підстави для мобілізації заброньованих працівників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.