Сохраняются ли за мобилизованными в Украине рабочее место и зарплата: ответ юриста

Вопрос социальных гарантий для военнослужащих является особенно актуальным в условиях военного положения. Основным нормативным актом, регулирующим трудовые гарантии мобилизованных работников, является Кодекс законов о труде Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики хозяйственного и трудового права ЮК "Приходько та партнери" Виктория Огородник.
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Эксперт сообщила, что трудовые гарантии мобилизованных работников, согласно Кодексу законов о труде (КЗоТ) Украины, регулирует в частности статья 119.
Так, согласно части 3 статьи 119 КЗоТ, трудовые гарантии распространяются на такие категории работников:
Огородник рассказала, что до июля 2022 года за вышеупомянутыми работниками сохранялись:
После 19 июля 2022 года (согласно закону №2352-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений"), за работниками сохраняются только:
Срок действия гарантий (то есть период, в который они сохраняются), является следующим:
По словам юриста, в части финансового обеспечения мобилизованных граждан - вместо сохранения среднего заработка - было введено:
Кроме того, правительством было принято постановление №168 от 28 февраля 2022 года, предусматривающее дополнительное материальное обеспечение:
Согласно разъяснениям Министерства экономики Украины (относительно применения новых норм):
В то же время работодатели в Украине, по словам Огородник, имеют определенные "дополнительные возможности" (в соответствии со статьей 91 КЗоТ):
В целом же, при применении действующих (новых) норм, работодателям необходимо:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине введут контракты для мобилизованных с четким сроком службы.
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