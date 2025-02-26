Сохраняются ли за мобилизованными в Украине рабочее место и зарплата: ответ юриста

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Кто из мобилизованных имеет право на трудовые гарантии

Эксперт сообщила, что трудовые гарантии мобилизованных работников, согласно Кодексу законов о труде (КЗоТ) Украины, регулирует в частности статья 119.

Так, согласно части 3 статьи 119 КЗоТ, трудовые гарантии распространяются на такие категории работников:

направленные для прохождения базовой военной службы;

призванные на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

призванные на военную службу по мобилизации;

призванные на военную службу из числа резервистов в особый период;

принятые на военную службу по контракту, включая заключение нового контракта.

О каких трудовых гарантиях для мобилизованных идет речь

Огородник рассказала, что до июля 2022 года за вышеупомянутыми работниками сохранялись:

место работы;

должность;

средний заработок.

После 19 июля 2022 года (согласно закону №2352-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений"), за работниками сохраняются только:

место работы;

должность.

Срок действия гарантий (то есть период, в который они сохраняются), является следующим:

до окончания особого периода;

до дня фактического увольнения;

до завершения лечения (для раненых);

до возвращения из плена.

Финансовое обеспечение мобилизованных украинцев

По словам юриста, в части финансового обеспечения мобилизованных граждан - вместо сохранения среднего заработка - было введено:

выплату денежного обеспечения из государственного бюджета Украины;

регулирование выплат в соответствии с законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Кроме того, правительством было принято постановление №168 от 28 февраля 2022 года, предусматривающее дополнительное материальное обеспечение:

дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен ежемесячно;

увеличение вознаграждения до 100 000 гривен для непосредственных участников боевых действий.

Права и обязанности работодателей

Согласно разъяснениям Министерства экономики Украины (относительно применения новых норм):

работодатель имеет право прекратить выплату среднего заработка работникам, призванным до вступления в силу закона №2352-IX;

такое решение обосновывается необходимостью избежания дискриминации между работниками, призванными до и после вступления в силу закона;

решение базируется на принципе необратимости действия законов во времени, закрепленном в решениях Конституционного суда Украины.

В то же время работодатели в Украине, по словам Огородник, имеют определенные "дополнительные возможности" (в соответствии со статьей 91 КЗоТ):

устанавливать дополнительные трудовые льготы;

сохранять заработную плату за свой счет;

предоставлять другие социально-бытовые льготы.

В целом же, при применении действующих (новых) норм, работодателям необходимо: