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Сохраняются ли за мобилизованными в Украине рабочее место и зарплата: ответ юриста

Трудовые гарантии мобилизованных регулирует действующее законодательство (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Вопрос социальных гарантий для военнослужащих является особенно актуальным в условиях военного положения. Основным нормативным актом, регулирующим трудовые гарантии мобилизованных работников, является Кодекс законов о труде Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики хозяйственного и трудового права ЮК "Приходько та партнери" Виктория Огородник.

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Кто из мобилизованных имеет право на трудовые гарантии

Эксперт сообщила, что трудовые гарантии мобилизованных работников, согласно Кодексу законов о труде (КЗоТ) Украины, регулирует в частности статья 119.

Так, согласно части 3 статьи 119 КЗоТ, трудовые гарантии распространяются на такие категории работников:

  • направленные для прохождения базовой военной службы;
  • призванные на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • призванные на военную службу по мобилизации;
  • призванные на военную службу из числа резервистов в особый период;
  • принятые на военную службу по контракту, включая заключение нового контракта.

О каких трудовых гарантиях для мобилизованных идет речь

Огородник рассказала, что до июля 2022 года за вышеупомянутыми работниками сохранялись:

  • место работы;
  • должность;
  • средний заработок.

После 19 июля 2022 года (согласно закону №2352-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений"), за работниками сохраняются только:

  • место работы;
  • должность.

Срок действия гарантий (то есть период, в который они сохраняются), является следующим:

  • до окончания особого периода;
  • до дня фактического увольнения;
  • до завершения лечения (для раненых);
  • до возвращения из плена.

Финансовое обеспечение мобилизованных украинцев

По словам юриста, в части финансового обеспечения мобилизованных граждан - вместо сохранения среднего заработка - было введено:

  • выплату денежного обеспечения из государственного бюджета Украины;
  • регулирование выплат в соответствии с законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Кроме того, правительством было принято постановление №168 от 28 февраля 2022 года, предусматривающее дополнительное материальное обеспечение:

  • дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен ежемесячно;
  • увеличение вознаграждения до 100 000 гривен для непосредственных участников боевых действий.

Права и обязанности работодателей

Согласно разъяснениям Министерства экономики Украины (относительно применения новых норм):

  • работодатель имеет право прекратить выплату среднего заработка работникам, призванным до вступления в силу закона №2352-IX;
  • такое решение обосновывается необходимостью избежания дискриминации между работниками, призванными до и после вступления в силу закона;
  • решение базируется на принципе необратимости действия законов во времени, закрепленном в решениях Конституционного суда Украины.

В то же время работодатели в Украине, по словам Огородник, имеют определенные "дополнительные возможности" (в соответствии со статьей 91 КЗоТ):

  • устанавливать дополнительные трудовые льготы;
  • сохранять заработную плату за свой счет;
  • предоставлять другие социально-бытовые льготы.

В целом же, при применении действующих (новых) норм, работодателям необходимо:

  • обеспечить сохранение за мобилизованным работником рабочего места и должности;
  • прекратить выплату среднего заработка (если не принято иное решение);
  • оформить все кадровые решения документально;
  • по желанию - установить дополнительные льготы (в соответствии со статьей 91 КЗоТ).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине введут контракты для мобилизованных с четким сроком службы.

Читайте также, существуют ли основания для мобилизации забронированных работников.

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