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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Чи зберігають українці єдність під час війни: свіжі дані КМІС

Фото: Війна не роз'єднала українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні стало більше тих, хто вважає, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Порівняно з груднем 2024 року з 53% до 61% стало більше тих, хто говорить про єдність нації.

Переважно це відбувалося за рахунок зниження частки тих, хто мав невизначені погляди (з 14% у грудні 2024 року до 7% зараз).

Разом з цим третина населення (33% зараз і рівно стільки ж було в грудні 2024 року) вважають, що внутрішні суперечності поглиблюються і українці йдуть до розколу.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1011 респондентів упродовж 15 травня - 3 червня 2025 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Нагадаємо, серед українців зросла готовність до тривалої війни. У червні 60% українців стверджують, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно". Ще 6% готові терпіти 1 рік, тобто відносно довгий період.

Як заявив директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна, чим більше відбувається обстрілів з боку Росії, тим менше українці готові на поступки.

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