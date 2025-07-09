Сохраняют ли украинцы единство во время войны: свежие данные КМИС

По сравнению с декабрем 2024 года с 53% до 61% стало больше тех, кто говорит о единстве нации.

В основном это происходило за счет снижения доли тех, кто имел неопределенные взгляды (с 14% в декабре 2024 года до 7% сейчас).

Вместе с этим треть населения (33% сейчас и ровно столько же было в декабре 2024 года) считают, что внутренние противоречия углубляются и украинцы идут к расколу.



Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.