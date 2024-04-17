Чи зберігає Україна суверенітет та чи здатна ухвалювати власні рішення: думка громадян

Вважають, що Україна переважно втратила власний суверенітет і перебуває під контролем Заходу та скоріше виконує його команди, - 25% респондентів. Решта 7% не змогли визначитися із своєю думкою.

Помітно більше вірять у "втрату суверенітету" ті, хто вважає, що Захід втомився від України і хоче натиснути на Україну для поступок. Серед них 36% вірять, що Україна втратила суверенітет (хоча при цьому 60% не вважають так).

Серед же тих, хто вважає, що Захід лишається серйозним союзником України, лише 15% вважають, що Україна переважно втратила суверенітет, а 78% бачать Україну суверенною і здатною ухвалювати власні незалежні рішення.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, Україна пройшла тест на спроможність і в 2014, і особливо в 2022 роках. "Як би не старалися вороги (і деякі "друзі") України створити іншу реальність, але Україна відбулася як держава і Батьківщина українців задовго до 2014 року", - переконаний він.

За його словами, нинішні показники свідчать про інтенсивний процес націєтворення та кристалізації сучасної української громадянської нації, яка відчуває себе здатною бути повноправним суб’єктом на міжнародній арені.

Опитування КМІС проводилося 17-23 лютого серед 1052 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.