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Сохраняет ли Украина суверенитет и способна ли принимать собственные решения: мнение граждан

Фото: Украина сохраняет суверенитет, убеждены две трети украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Подавляющее большинство украинцев (68%) считают, что Украина сохраняет свой суверенитет и способна принимать собственные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Считают, что Украина преимущественно потеряла свой суверенитет и находится под контролем Запада и скорее выполняет его команды, - 25% респондентов. Остальные 7% не смогли определиться со своим мнением.

Заметно больше верят в "потерю суверенитета" те, кто считает, что Запад устал от Украины и хочет надавить на Украину для уступок. Среди них 36% верят, что Украина потеряла суверенитет (хотя при этом 60% так не считают).

Среди тех, кто считает, что Запад остается серьезным союзником Украины, только 15% считают, что Украина в основном потеряла суверенитет, а 78% видят Украину суверенной и способной принимать собственные независимые решения.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Украина прошла тест на состоятельность и в 2014 году, и особенно в 2022 годах. "Как бы ни старались враги (и некоторые "друзья") Украины создать другую реальность, но Украина состоялась как государство и Родина украинцев задолго до 2014 года", - убежден он.

По его словам, нынешние показатели свидетельствуют об интенсивном процессе строительства нации и кристаллизации современной украинской гражданской нации, которая чувствует себя способной быть полноправным субъектом на международной арене.

Опрос КМИС проводился 17-23 февраля среди 1052 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Напомним, по данным опроса КМИС, в феврале 2024 года большинство украинцев (57%) считали, что наиболее важным фактором успеха в войне с Россией является надлежащая поддержка Запада оружием, финансами, санкциями.

Кроме того, в феврале 2024 года относительное большинство украинцев (49%) верили, что Запад продолжает по мере возможностей поддерживать Украину. В то же время 44% считали, что Запад устает от Украины, его поддержка слаба и что Запад хотел бы от Украины уступок России.

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