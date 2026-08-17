Чи зберігає Татаров ключовий вплив на силовиків: відповідь джерел РБК-Україна

Про це РБК-Україна розповіли кілька джерел у найвищому керівництві держави.

"Ще кілька місяців тому один із поінформованих співрозмовників РБК-Україна описував становище Татарова як "завершення епохи", – йдеться в матеріалі "Топ-менеджери Зеленського: хто впливає на президента та за що вони відповідають".

"У якийсь момент Єрмак злякався зростання впливу Татарова, почав йому палиці в колеса ставити. Так з'явився генпрокурор Кравченко, хоча Татаров просував свою людину. Але й Кравченко відразу був людиною Єрмака, потім більше став напівнезалежним такий. А система по силовикам працює, якщо в тебе є замкнутий цикл: силовий орган, слідство, суд. У Олега зараз залишилась, напевно, третина "ментів" і ДБР, у якого не вистачає спроможностей, хіба що налякати", – пояснював раніше співрозмовник видання.

Таким чином, зміна голови ОП зіграла Татарову на руку. "Він став вільніше почуватися, десь побачив можливість – своїх губернаторів зміг підсунути, з Будановим потім порозумівся", – сказало одне з джерел видання.

З іншого боку, джерело в одній із силових структур запевнило РБК-Україна, що після зміни голови ОП "Татарова вже не так беззаперечно слухають".

У ході кадрового перезавантаження уряду Татаров отримав несподіваний бонус – в.о. голови Нацполіції став Максим Цуцкірідзе, який вважається близьким до нього.

"Втім, у день призначення того на місце, що звільнилося (голова Нацполу Іван Виговський очолив МЗС) одне з джерел РБК-Україна на Банковій говорило, що Цуцкірідзе буде лише тимчасово виконувачем обов'язків. Проте, як свідчить практика, люди у такому статусі нерідко залишаються начальниками надовго", – йдеться в матеріалі РБК-Україна.